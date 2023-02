(Tecpar)

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Secretaria estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital unem esforços para estimular o desenvolvimento de ações inovadoras em Morretes, no Litoral do Estado. Nesta segunda-feira (30) foi formalizada a parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura para a implantação de uma Agência de Inovação no município. Na parceria também está prevista a criação de uma Política de Inovação e de um Fórum Consultivo Gestor da Inovação, com o apoio do Estado.

O objetivo do acordo de cooperação técnica é fomentar a criação de um ambiente de negócios propício a empreendimentos inovadores e o desenvolvimento sustentável local. Assinaram o acordo o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado; o secretário de Inovação Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; e o prefeito Sebastião Junior Brindarolli.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o Governo do Estado e os municípios para promover o desenvolvimento regional e o crescimento econômico. “O Tecpar está a serviço da sociedade e atua fortemente junto aos munícipios para fortalecer os arranjos produtivos locais. Para isso, colocamos toda a expertise do instituto à disposição para gerar oportunidades de inovação que tragam benefícios reais à população, com foco no desenvolvimento sustentável”, disse.

A importância do novo projeto foi destacada por Marcelo Rangel. “A nova agência vai promover oportunidades de qualificação e, principalmente, de bons negócios, com empresas que poderão se estabelecer e empresas locais que terão um local apropriado para qualificação e promoção das suas atividades de inovação”, observou.

Para o prefeito de Morretes, esta parceria inédita entre o Governo do Paraná e o município trará uma transformação para a administração pública e atrairá empresas, instituições de pesquisas, entidades públicas e privadas.

“Isso significa mais emprego e renda para o nosso povo. Poderemos, com planejamento estratégico, apoiar e fomentar pequenas e médias empresas locais, além da instalação de startups e empresas inovadoras que tragam grandes investimentos ao município. Alinhadas às políticas públicas ambientais e sustentáveis, elas proporcionarão o desenvolvimento econômico e qualificado da cidade”, disse Brindarolli.

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO – A nova unidade será responsável por formular, implementar e acompanhar as políticas públicas municipais relativas ao desenvolvimento sustentável, inovação, empreendedorismo e qualificação dos serviços públicos. Também vai promover a articulação de ações e parcerias estratégicas de atividades com diversos organismos públicos e privados que atuam direta ou indiretamente nestas atividades.

Pela parceria, o Tecpar e a Secretaria de Inovação Modernização e Transformação Digital vão designar profissionais e transferir know-how para acompanhar a implementação e apoiar o desenvolvimento da Agência de Inovação em suas atividades de inovação tecnológica.

Eles também vão contribuir para fundamentar o desenvolvimento da Política de Inovação, que visa promover ações coordenadas nesta área, e apoiar a elaboração de regulamento do Fórum Consultivo Gestor da Inovação, orientando o município na implementação das diretrizes de gestão da Política de Inovação.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – O Tecpar já é parceiro da prefeitura de Morretes em um outro projeto que está em andamento e visa estimular a criação de abelhas nativas sem ferrão no Litoral e transformar o município em um polo de meliponicultura.

Além de impactar na conservação da biodiversidade, o projeto busca incrementar a renda de agricultores familiares e fortalecer o desenvolvimento regional sustentável por meio da promoção da cadeia produtiva para própolis, caixas racionais e colmeias.

A iniciativa também conta com o apoio da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, da Universidade Federal do Paraná e do Sebrae-PR.

PRESENÇAS – Participaram do evento, pelo Tecpar, além do diretor-presidente Jorge Callado, o diretor de Tecnologia e Inovação, Carlos Pessoa, o diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Luiz Junior, e a Procuradora Jurídica, Adrianne Correia Pereira.