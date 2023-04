IPVA – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A secretaria estadual da Fazenda e a Receita Estadual informam que foram recolhidos R$ 4,94 bilhões do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) 2023, em pagamentos total ou parcial, após três parcelas. O montante representa 81% do total a ser pago.



O valor lançado do imposto para 2023 é de aproximadamente R$ 6 bilhões, para mais de 4,6 milhões de veículos tributados.



O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Paraná. Está atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Restam ainda duas parcelas.