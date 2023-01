Linhas de transmissão de energia, energia elétrica. Marcello Casal jr/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (17) que os atos de vandalismo que resultaram na derrubada e em danos em torres de transmissão de energia terão, como consequência, a modernização da segurança do sistema de transmissão de energia elétrica do país.



Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até o momento, há registros de quatro torres derrubadas (3 em Rondônia e 1 no Paraná) e 12 danificadas (4 no Paraná, 2 em São Paulo e 6 em Rondônia). Não houve danos ao sistema, por enquanto. Com informações da ABr.