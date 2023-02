José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou novamente a Estrada da Graciosa no começo da manhã de terça-feira, após análise das condições do talude da rodovia no ponto onde aconteceu o deslizamento de terra, devido às chuvas. O novo deslizamento foi provocado pelas fortes chuvas na segunda-feira. Como o local (km 12 da PR-410) já estava em obras iniciais de recuperação, foi possível realizar rapidamente a retirada de material sobre o pavimento, e reiniciar a operação pare-e-siga no trecho, agora em andamento 24h por dia. O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra. Operação pare-e-siga do km 7 ao km 8, e do km 11 ao km 12, 24h por dia, sem bloqueio total.