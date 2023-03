Estrada da Graciosa está interditada devido às chuvas (Crédito: Divulgação/DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada da Graciosa foi interditada na madrugada deste domingo (12) devido ao escorregamento de terra, vegetação e rochas em pontos que já haviam sido danificados nos meses anteriores, no km 8 e km 12. As chuvas que atingem a região voltaram a causar o movimento de materiais, bloqueando a pista.

Equipes da obra de recuperação emergencial da rodovia trabalham no local, mas devido às chuvas sem interrupção não será possível liberar o tráfego de veículos no momento, uma vez que o material continua se movendo.

O DER/PR trabalha com a perspectiva de manter a Graciosa bloqueada pelo menos até segunda-feira (13) a tarde, quando será novamente avaliada a situação. Os serviços de limpeza e remoção permanecem em andamento.

Não houve danos novos na rodovia, somente nos pontos que já estavam danificados.

OBRAS – A rodovia atualmente está em obras, por ser atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro. Foram registrados danos inicialmente no km 7, km 8 e km 12, e depois também no km 11.

O DER/PR recomenda que os usuários evitem utilizar a Estrada da Graciosa durante períodos de chuva, exceto em casos de extrema necessidade.