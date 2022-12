Rodrigo Felix/AEN





O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai manter o bloqueio da Estrada da Graciosa (PR-410) no Litoral, sem previsão de liberação, devido a danos no pavimento verificados após os deslizamentos de terra da semana passada.

O bloqueio permanece do km 6 ao km 16, devidamente sinalizado, também com barreiras físicas e apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná, que conta com um posto no trecho para garantir a segurança do usuário.

Além de deslizamentos de terra de maior porte no km 8 e no km 12, já atendidos pelo DER/PR, a rodovia apresenta uma trinca de dezenas de metros no pavimento no km 7. Técnicos do departamento verificaram que há movimentação no talude da rodovia, encharcado pela água da chuva, o que impede a liberação do tráfego no momento para preservar o usuário e evitar agravamento da situação.

Já está em tramitação o processo para contratação emergencial de empresa que realizará os serviços de recuperação do local, devendo iniciar com análises e diagnóstico do dano causado pela chuva prolongada que afetou o Litoral paranaense nos últimos dias.

QUIOSQUES – Visitantes podem chegar até o Recanto Lacerda a partir da BR-116, ou até o Recanto Mãe Catira, a partir de Morretes, mas a travessia completa da Estrada da Graciosa permanece indisponível por enquanto.