Estrada da Graciosa Foto: DER

Após monitoramento dos taludes da Estrada da Graciosa (PR-410) atingidos por novos escorregamentos de terra na semana passada, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai implantar a sinalização provisória e proteções contra queda de materiais nestes locais hoje, com previsão de liberar novamente a rodovia amanhã, em meia pista no km 7, km 11+200 e km 11+600. A decisão foi tomada após reunião entre a Prefeitura Municipal de Morretes, engenheiros e técnicos do DER/PR e consultorias.



Os taludes recém-danificados no km 11 não apresentaram deslocamento, de acordo com instrumentação geotécnica de precisão instalada nos locais, permitindo a reabertura parcial do tráfego de veículos. Sinalização vertical e horizontal será implantada nos dois pontos e ao longo da rodovia, visando orientar os usuários quanto às novas restrições.



A recomendação do DER/PR é que o condutor siga com extrema cautela nesses locais, em velocidade reduzida, respeitando a sinalização. E que em períodos de chuva, utilizem a rodovia somente em caso de extrema necessidade, devido aos riscos de novos escorregamentos de terra. O trecho permanece sendo monitorado pelo DER/PR, enquanto são providenciados os serviços de recuperação dos taludes.