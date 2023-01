DER – Estrada da Graciosa –

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está implantando a sinalização provisória e barreiras de concreto New Jersey no km 11 da Estrada da Graciosa (PR-410), para liberação parcial do trecho a partir desta quarta-feira, às 7h.



Após a liberação parcial do tráfego, o trecho continuará sendo bloqueado após as 18h até as 7h da manhã do dia seguinte, enquanto durar a obra, visando garantir a segurança do usuário. Parte do trecho terá sistema pare-e-siga.



A recomendação do DER/PR é que o condutor siga com extrema cautela nesses locais, em velocidade reduzida, respeitando a sinalização, e em períodos de chuva, utilizem a rodovia somente em caso de grande necessidade.