A Arteris Litoral Sul seguirá com a operação de atendimento nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC – agora com atenção especial para o período de carnaval, até o dia 22 de fevereiro. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 69%, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos – nos dias de maior movimento (sexta e sábado).

Apesar da previsão de frio e tempo chuvosa, o movimento é maior na rodovias com destino às praias. A BR-277 registrava fila de cerca de 28 quilômetros na região do litoral do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No trecho do quilômetro 42 há um desvio operacional que deixa o trânsito mais lento. O local está funcionando em meia pista. A fila é registrada no sentido litoral até o quilômetro 70.

Já BR-376 registra fila de 39 quilômetros sentido Santa Catarina. A pista no trecho do km 669 funciona em meia pista por causa das obras.

Para garantir a segurança viária, a Arteris Litoral Sul em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizam uma Operação Especial entre o km 668 e o km 669 da BR-376, durante o carnaval – período de grande movimentação de veículos tanto em direção à Florianópolis quanto no sentido Curitiba.

Nesse período de alto fluxo previsto, a PRF irá proibir o tráfego de veículos pesados articulados (carretas, cegonhas, bitrens, etc.) na Serra da BR-376 (km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba), em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes, conforme a descrição abaixo.

A indicação de retorno com rota alternativa será realizada pelos agentes policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Proibição de Veículos pesados – Trecho da Serra do Mar – entre o km 648 e o km 682

Feriado

Sábado, dia 18 | horário proibido: das 06h às 18h, no sentido Florianópolis

Retorno do feriado:

Terça-feira, dia 21 | horário proibido: das 10h às 22h, no sentido Curitiba

Quarta-feira, dia 22 | horário proibido: das 06h às 14h, no sentido Curitiba.

Todo o trecho estará devidamente sinalizado para orientação de quem irá trafegar nesses períodos, porém, a concessionária seguirá a atualização das condições de tráfego e rotas alternativas por meio do seu perfil no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771. A empresa aproveita para reforçar que o usuário utilize esses canais oficiais de comunicação para se programar e viajar com mais tranquilidade.

Trechos de atenção:

Trecho da Serra do Mar (BR-376) – trânsito opera com sinalização para restrições. No último dia 06 de fevereiro, a concessionária obteve avanço importante nos trabalhos, o que garantiu a viabilização da operação 24h de duas faixas para cada sentido na região do km 668 ao km 669 – trecho em que se concentram as principais obras. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período de tempo, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

Trecho do Morro do Boi (Balneário Camboriú);

Trecho do Morro dos Cavalos (Palhoça) – trânsito opera com desvio no km 232 – mantendo duas faixas para cada sentido;

Além disso, a grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.

Centro de Controle e Segurança Operacional

A operação será coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Litoral Sul, em São José dos Pinhais.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 263 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Litoral Sul, possibilitando a cobertura de aproximadamente 95% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Sábado, 18, das 08h às 18h

Segunda-feira, 20, das 09h às 18h

Terça-feira, 21, das 09h às 15h

Quarta-feira, 22, das 10h às 17h

Restrição para veículos pesados articulados

