Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O movimento nas principais rodovias paranaenses é tranquilo na manhã deste domingo (29 de janeiro) e o trânsito flui normalmente para quem vem ou vai de Curitiba para o litoral do Paraná. Mais cedo, a BR-101/SC chegou a ter faixas interditadas em Joinville, sentido Curitiba, devido a um acidente, mas a situação já foi normalizada. As informações são da concessionária Arteris Litoral Sul e do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER-PR).

Segundo o DER-PR, há um desvio operacional no quilômetro 42 da BR-277, mas o trânsito flui normalmente entre a capital e o litoral paranaense nesta manhã. Com isso, quem for seguir de Curitiba até Paranaguá (ou vice-versa) deve fazer uma viagem de uma hora e 15 minutos, aproximadamente.

Importante lembrar que ainda vigora uma restrição para a circulação de veículos de carga articulados na rodovia (BR-277), válido para este domingo para a pista sentido Curitiba, das 14 às 0 horas. Na segunda-feira, a restrição vale para o período entre 6 e 12 horas, também no sentido Curitiba.

Já a Arteris Litoral Sul, responsável por monitorar as condições de trânsito das BRs 116/PR, 376/PR e 101/SC, informou ainda no começo da manhã deste domingo que um acidente no quilômetro 23,2 da BR-101/SC< em Joinville, obrigou a interdição de faixas da estrada no sentido Curitiba. Por mais de hora o tráfego teve de ser desviado pelo acostamento, o que chegou a gerar 2 quilômetros de fila no local. Por volta das 9 horas de hoje, entretanto, as faixas foram, enfim, liberadas e o fluxo, normalizado.

Veja em tempo real as condições nos trechos monitorados pelo DER: