DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) marcou a data da licitação para serviços de conservação de quatro estradas rurais não pavimentadas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O investimento previsto é de R$ 12,9 milhões para execução de serviços.



Serão contempladas as seguintes rodovias estaduais: PR-090; conhecida como Estrada do Cerne, do final do asfalto em Bateias, distrito de Campo Largo, até o Rio Açungui, em uma extensão de 12,84 quilômetros; PR-510, de Contenda até Balsa Nova (17,4 km); PR-511, entre Contenda e Quitandinha (19,82 km); e PR-512, conhecida como Rodovia da Maçã, entre Balsa Nova e o distrito de Mariental, na Lapa (13,95 km).