BR 277 VOLTA DO FERIADO (Franklin Freitas)

No fim da tarde de ontem, o movimento nas estradas que chegam a Curitiba começou a aumentar com a volta do feriado de Páscoa. A BR-376, a BR-277, tanto no retorno do Litoral quanto do Interior do Estado, e a BR-116 apresentavam lentidão em diversos pontos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal a partir das 17 horas. As filas só não foram maiores na BR-376 e na BR-277, em direção às praias, com obras por causa de deslizamentos, porque neste feriado voltou a restrição para veículos pesados em horários e dias de maior movimento. A Estrada da Graciosa, a PR 410, foi reaberta às 10 horas da manhã de ontem, após ficar interditada desde as 22 horas de sábado (8), como medida de prevenção após o acúmulo de chuvas dos últimos dias. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não descarta novas interdições nos próximos dias, mas diz que isso vai depender das condições climáticas. A previsão é de mais movimento hoje pela manhã, principalmente no retorno das praias paranaenses e catarinenses.