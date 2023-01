BR-277 (Crédito: Franklin de Freitas/arquivo Bem Paraná)

As estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e ao de Santa Catarina começaram com filas na manhã dessa sexta-feira (dia 13). Por volta das 8 horas, a BR-277 tinha fila de 12 km no sentido Paranaguá, na altura do km 54. Há um desvio operacional no km 42, onde são realizadas obras para reparar os danos provocados por deslizamento de terra. No sentido Curitiba, ou seja, para quem ‘sobe a Serra’, havia fila de 2 km na altura do km 40, por volta das 8 horas dessa sexta-feira.

Na BR-376, no trecho entre Curitiba e Santa Catarina, uma fila de 2 km chegou a se formar em Guaratuba por volta das 6h30, no sentido Santa Catarina. Pouco tempo depois, às 7h30, a Arteris Litoral Sul (concessionária responsável pela rodovia), informou que não havia mais fila no trecho entre a capital paranaense e o estado vizinho. No entanto, às 7h30, a Arteris relatou que fila de 3km na BR-376 no sentido Curitiba na região de Guaratuba.

CAMINHÕES

Nesta sexta (13) começam as restrições para circulação de caminhões na BR-277, na Serra do Mar. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos. Nessa sexta-feira, a restrição vai das 14 horas à meia-noite, no sentido Litoral. No domingo, das 14 horas à meia-noite no sentido Curitiba e na segunda-feira, das 6h ao meio-dia, no sentido Curitiba.

ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DAS ESTRADAS EM TEMPO REAL: