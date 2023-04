Reprodução

A estudante de Medicina Veterinária Haiara Fernandes Coelho fez uma denúncia segundo a qual vem sofrendo racismo por parte de colegas dentro da Universidade Positivo, em Curitiba. Nesta segunda-feira (17), ela fez um post no Instagram em que relata alguns episódios.

“Não vou ficar calada! Em março de 2023, eu sofri racismo por colegas do meu curso da faculdade, em que os respectivos fizeram um grupo no WhatsApp pra me ofender, ne chamaram de ‘marmorizada’ ,‘munição de churrasqueira’ e ‘blackout’ em seguida mandaram “fora preto”, não só com o racismo mas fizeram bullying comigo pelo fato de eu não diferenciar nas roupas pra ir a faculdade e ir quase todo dia com a mesma calça de couro, sorte que eu tenho máquina de lavar, né?”, disse ela, no Instagram. “Não que isso seja algo novo pra mim, afinal, nasci preta graças a Deus e vou morrer assim. Toda a minha vida fui obrigada a escutar que lugar de preto é na senzala, que preto tem que levantar pro branco sentar, que o preto é “ladrãozinho”, e que nunca serei nada na vida. Infelizmente não nasci com o mesmo privilégio que vocês, mas luto pra mudar isso a cada dia. Tenho o apoio dos meus pais e amigos felizmente, mas não vou abaixar a cabeça pra vocês! Como vocês chegaram na faculdade com essa falta de caráter e ética nem eu sei, mas eu sei o quanto eu lutei pra chegar até aqui”.

Nos comentários, colegas apoiaram Haiara e cobraram providências da Universidade. “Venho por meio desta postagem agradecer por todo o apoio que estou recebendo de vocês, realmente não está fácil, mas já estamos fazendo justiça!”, disse a estudante, em outro post no Instagram nesta segunda-feira.

A Lei 7.716/89, conhecida com Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor ou idade.

“A Universidade Positivo ressalta que o combate a qualquer ato de discriminação e preconceito é prioridade e compromisso. Informamos que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que estamos em contato com a aluna para suporte e acolhimento”, informa nota da instituição enviada nesta manhã de terça-feira, 18 de abril à Redação Bem Paraná.