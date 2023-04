(José Fernando Ogura/SMCS)

A estufa do Jardim Botânico de Curitiba vai ser interditada a partir desta segunda-feira (10/4) para alguns trabalhos de manutenção interna e limpeza da estrutura que abriga as espécies da mata atlântica.

A previsão é de que os serviços sejam finalizados em cerca de um mês, quando acontece a reabertura do espaço. Nos caminhos internos, que passaram por readequação durante as obras de acessibilidade, serão feitas correções para tornar o piso mais aderente e seguro para os visitantes.

De acordo com o diretor de Arborização e Produção Vegetal, responsável pela unidade de conservação na Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, são intervenções necessárias e que vêm acontecendo periodicamente. “Trata-se de um cuidado para que os visitantes encontrem a estufa, símbolo do nosso Jardim Botânico, sempre bonita”, explica.

Limpeza

O último trabalho de limpeza aconteceu em agosto do ano passado. Com o auxílio de andaimes, serão lavadas todas as 3,8 mil peças de vidro e a estrutura metálica por dentro e por fora. Depois da lavagem da estufa, as equipes devem trabalhar na Galeria das Quatro Estações.

A água utilizada na limpeza virá do poço artesiano do Horto Municipal do Guabirotuba, um dos 30 perfurados pelo município durante a crise hídrica de 2020 para atender aos equipamentos municipais e comunidades vulneráveis.

Durante o abastecimento dos reservatórios pelos caminhões-pipa pode haver interdição parcial da Avenida Prefeito Lothario Meissner, com sinalização e orientação da Superintendência de Trânsito.

Passeios alternativos

A estufa fechada não impede a visita ao Jardim Botânico. O local, que completou 31 anos em outubro do ano passado oferece uma série de outros atrativos a quem for até a unidade de conservação durante os trabalhos. Entre elas, o Jardim das Sensações, as coleções botânicas espalhadas por toda a área e a própria Galeria das Quatro Estações.

Acessibilidade completa

Recentemente, a Secretaria do Meio Ambiente finalizou as obras de acessibilidade no Jardim Botânico. Foram melhorados os acessos à estufa, ao Jardim Francês, e à Galeria das Quatro Estações. Houve melhoria na pavimentação dos caminhos internos, no piso do Jardim Francês e nos banheiros.