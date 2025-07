(Franklin de Freitas)

Começou na noite desta segunda-feira (30) o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, evento que completa 63 anos em 2025. A abertura e apresentações do festival acontecem no Guairão até 10 de julho.



A 63ª edição receberá cerca de dois mil folcloristas, amadores e profissionais, que estarão no palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão, representando a cultura de 16 etnias formadoras do povo paranaense.



Idealizado e organizado por grupos folclóricos locais, o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná acontece desde 1958. Em 1974, esses grupos formaram a Associação Interétnica do Paraná (Aintepar), entidade responsável por manter o evento ativo desde então, além de fomentar o trabalho dos grupos étnicos no Estado.



O evento fez parte do roteiro de reinauguração do Teatro Guaíra, depois do incêndio de 1970. Pela importante contribuição à cultura local, na década de 1980, o Governo do Paraná inseriu o Festival no calendário oficial do Estado.

Sobre a Aintepar

A Aintepar (Associação Interétnica do Paraná) tem compromisso com a autenticidade e a essência do folclore, preservando as tradições que ajudaram a moldar a cultura e a identidade paranaenses. Atualmente, é composta por 18 grupos, que representam 13 etnias, povos de todo o mundo que se estabeleceram aqui no decorrer dos séculos XIX e XX e influenciaram diretamente o desenvolvimento do Estado, mas não deixaram de transmitir à sua descendência o amor pela terra de origem.

O Festival Folclórico e de Etnias do Paraná completa 63 anos de história que fazem dele o mais longevo do país e faz parte dos eventos mais importantes do Sul do Brasil. Serão 11 noites de apresentações artísticas de dança e celebração da diversidade cultural.

Programação completa:

30/6 (segunda-feira) – Abertura com todos os grupos Grupo Folclórico Polonės Junak – Sociedade União Juventus

01/7 (terça-feira) – Grupo Folclórico Raízes de Bolívia Gruppo Siciliano Isola Del Sole | Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda

02/7 (quarta-feira) – Grupo Folclórico Italiano Anima Dantis CTB Querência Santa Mônica Folclore Brasileiro

03/7 (quinta-feira) – Grupo Folclórico Germanico Original Einigkeit Folclore Grego Neoléa do Paraná

04/7 (sexta-feira) – Grupo Folclórico Piccola Itália Grupo Folclórico Germanico Alte Heimat

05/7 (sábado) – Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná

06/7 (domingo) – Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba Nikkel-Curitiba

07/7 (segunda-feira) – Grupo Folclórico Polonês do Paraná Wisła

08/7 (terça-feira) – Grupo Folclórico italo-Brasileiro Santa Felicidade

09/7 (quarta-feira)-Grupo Folclórico Ucraniano Poltava

10/7 (quinta-feira) – Folclore Ucraniano Barvinok

Serviço: