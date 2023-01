O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), junto com a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), realiza o evento de lançamento do novo modelo de placa preta para veículos de coleção – Curitiba, 22/01/2022. (José Fernando Ogura/ AEN)

Um ano após o lançamento da nova placa preta modelo Mercosul no Paraná, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) comemora o aniversário com um grande evento comemorativo. No próximo sábado (14), a partir das 09h, na praça Nossa Senhora da Salette, será realizado uma homenagem aos 100 primeiros adesistas do Estado. O encontro, além reunir os veículos homenageados, contará com a exposição de carros de coleção, música ao vivo e foodtrucks.

O novo modelo de placa preta foi idealizada através de uma solicitação da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e colecionadores, junto com o direcionamento e orientação do Detran-PR, à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

“Comemoraremos com êxito um ano dessa conquista tão importante para os donos de veículos antigos. O reconhecimento de que seus carros são originais é uma forma de manter viva a história de cada um. E a placa preta é a afirmação de que todo cuidado e zelo para mantê-los como quando saíram de fábrica está sendo certificado”, comenta o diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado.

“O evento será leve e descontraído, um dia para aproveitar com toda a família. Estarão em exposição veículos dos mais diversos, assim como o primeiro biarticulado e articulado do Brasil. Teremos praça de alimentação e uma banda para animar ainda mais esse momento”, completa.

Serviço:

Data: 14 de janeiro, sábado

Horário: a partir das 9h

Local: Palácio Iguaçu – Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Curitiba/PR

Atrações: Exposição de veículos antigos, espaço para alimentação com foodtrucks e banda Kadett Conversível

COMO ADQUIRIR A PLACA PRETA

Para mudar o status do seu veículos antigo para de colecionador, é preciso seguir algumas etapas:

1. Ter mais de 30 anos

2. Possuir valor histórico próprio

3. Possuir Certificado de Veículo de Coleção – CVCOL (acesse neste site)

4. Possuir condições de circular

O processo de alteração da espécie se dará conforme dispõe o manual “Motivo Principal 05 – Alteração de Dados” / “Alteração de Dados / Categoria / Complemento”.

Quem pode solicitar: Proprietário, Comprador ou Representante Legal. Onde: Ciretrans ou Despachantes de Trânsito.

– 1º passo: Vistoria do veículo. Agendamento AQUI ou 0800 643 7373.

– 2º passo: Reunir os documentos.

Se o Proprietário for Pessoa Física:

1. Documento oficial com fotografia e CPF:

2. Comprovante de endereço;

3. Certificado de Registro de Veículo original ou CRLV-e com numeração do CRV;

4. CSV expedido por ITL, quando se tratar de veículo modificado, e;

5. Quitar os débitos obrigatórios.

Se o Proprietário for Pessoa Jurídica:

1. Documento oficial com fotografia e CPF, do representante da empresa;

2. Comprovante de poderes;

3. Cartão CNPJ;

3. Certificado de Registro de Veículo original ou CRLV-e com numeração do CRV;

4. CSV expedido por ITL, quando se tratar de veículo modificado, e;

5. Quitar os débitos obrigatórios.

– 3º passo: Protocolar documentação e solicitação no Detran

– 4º passo: Pagamento da guia

– 5º passo: Procurar uma estampadora de placas