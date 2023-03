Reprodução

O ex-BBB Diego Gásquez, conhecido como Diego Alemão, foi condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba. A sentença, do juíz Lourival Pedro Chemin, na terça (28), determina que, por não apresentar ameaça à ordem pública, a pena de detenção superior a um ano foi substituída por pagamento de valor à instituição social e prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas. O valor do pagamento será de 10 salários mínimos, considerando a renda mensal informada por Alemão e o veículo que ele utilizava no dia do acidente.

O acidente aconteceu na rua Alencar Guimarães, no bairro Santa Quitéria, em 18 de abril de 2020. Na ocasião, Alemão foi preso em flagrante, mas solto um dia depois após pagar fiança de R$ 7 mil. Além de bater em um carro de aplicativo estacionado, Alemão se recusou a fazer o teste do bafômetro, deu um soco no motorista de aplicativo e desacatou a equipe de policiais.

“A recebemos com bastante surpresa, pois que restou demonstrada, inequivocamente durante a instrução processual, a inocência de Diego Gasques. O processo ainda não terminou e, por certo, recorreremos da decisão de primeiro grau. O duplo grau de jurisdição existe para evitar injustiças”, diz nota encaminhada pelo advogado de defesa, Jeffrey Chiquini.

Tramitam na Justiça outra dois processos contra o ex-BBB sobre o mesmo acidente. Na esfera cível, há uma ação no valor de R$ 240 mil, e na esfera criminal, por crimes de fraude processual e denunciação caluniosa.