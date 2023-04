Hully Paiva/SMCS

O tempo chuvoso não impediu o voo de balão sobre o Bairro Novo do Caximba nesta sexta-feira (14/4), em Curitiba. No metaverso, a experiência das executivas da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), foi completa. Delphine Le Duff, líder da equipe de projetos da Divisão de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Habitação da AFD, e a intérprete Patrícia Miguel puderam ver o futuro do Bairro Novo do Caximba, na realidade virtual desenvolvida pela Corinfo VR do Brasil para a Prefeitura de Curitiba.

A ação foi destaque no Smart City Expo em março e foi apresentada a AFD, financiadora do projeto socioambiental que ilustra a tecnologia do metaverso aplicada à administração pública.

“Foi uma experiência incrível, nunca tinha vivido a realidade virtual. É uma ferramenta importante para impactar as comunidades beneficiadas pelo projeto, porque mostra no detalhe como vai ficar a área da intervenção”, disse Delphine.

A demonstração do metaverso foi criada pela Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e levada ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc) para proporcionar o voo digital aos funcionários do Ippuc, muitos deles envolvidos no projeto. Em uma viagem de cinco minutos, é possível ver as áreas de reassentamento, o parque linear, o corredor ecológico, o conjunto de novos equipamentos públicos e todos os benefícios que fazem parte da execução da obra, iniciada em outubro de 2022, na construção das primeiras 752 casas.

A Vila 29 de Outrubro está recebendo a maior intervenção socioambiental em execução do país. O projeto, que conta com o financiamento de € 38,1 milhões da Agência Francesa de Desenvolvimento, vai promover o reassentamento de 1.147 famílias e a recuperação de áreas de preservação permanente dos rios Barigui e Iguaçu, estabelecendo um novo padrão de qualidade de vida e saúde para a comunidade no extremo Sul da cidade.

Semana intensa

A experiência da realidade virtual foi o último compromisso da missão da AFD durante a semana em Curitiba. Técnicos e executivos da instituição participaram de reuniões de trabalho para o desenvolvimento do Hipervisor Urbano, plataforma de gerenciamento digital do município, que está sendo viabilizado com recursos da AFD e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os executivos também realizaram o acompanhamento das intervenções no Bairro Novo do Caximba, com equipes da Cohab, Ippuc e da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag).

A missão terminou nesta sexta-feira, com o detalhamento e a visita técnica ao Umbará, para avaliação de um novo financiamento para a viabilização da Reserva Hídrica do Futuro, com a participação da secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, e técnicos da secretaria.