Divulgação/Assessoria 5ªRM

Na semana em que o Exército Brasileiro comemora 375 anos de história, quem ganhará presente será a população de Curitiba. O Comando da 5ª Divisão de Exército preparou uma série de atividades gratuitas para toda a família que serão realizadas de 12 a 16 de abril, em diversos espaços da cidade, com o objetivo de apresentar à população a modernização da força terrestre e a prontidão permanente em cumprimento de missões.

Apresentações musicais e de cães de guerra, além de exposição de material e viatura militares integram a programação de aniversário. As comemorações iniciam na próxima quarta-feira (12/04), com a banda de música da 5ª Divisão de Exército que vai apresentar um repertório de músicas populares no Terminal do Pinheirinho, e na quinta-feira (13/04) no SESC Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques (região central). Ambas as atividades serão às 17h.

Já no fim de semana (15 e 16), o estacionamento externo do Jockey Plaza Shopping (localizado no bairro Tarumã) receberá uma exposição de material de emprego militar, uniformes antigos e modernos, consumo de ração operacional, apresentação da banda de música e de viaturas blindadas da força de emprego estratégica do Exército. Será possível entrar nos blindados, degustar a ração operacional e conhecer os materiais utilizados em operações de defesa de nosso território. Os cães de guerra também farão uma demonstração de faro, obediência e de domínio de suspeitos, às 15h e, na sequência (16h), a banda de música fará uma apresentação. A exposição ocorrerá no sábado das 10h às 22h e no domingo das 12h às 17h.

Para os jovens que estão em época de alistamento, uma barraca do serviço militar será montada para atendimento. Brasileiros que completam 18 anos em 2023 devem realizar o Alistamento Militar Obrigatório até o dia 30 de junho..

O EB

O Exército Brasileiro tem suas raízes fincadas na 1ª Batalha dos Guararapes, transcorrida em 19 de abril de 1648, nas proximidades do Recife (PE). A nossa missão é a de contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.