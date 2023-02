Divulgação/José Fernando Ogura/ANPr – Porto de Paranaguá: exportações em alta

Pelo segundo ano seguido, a atividade de comércio exterior do Paraná fechou em alta. As exportações em 2022 somaram US$ 22,3 bilhões, com crescimento de 16% contra 2021.



O Paraná foi o sexto estado que mais movimentou as vendas do Brasil para o exterior, representando quase 7% de participação nacional. Já as importações chegaram 22,4 bilhões, com aumento de 32% no período. O estado foi o quarto do Brasil que mais importou.



Com esta diferença, o saldo da balança comercial no ano teve um déficit de US$ 271 milhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. O déficit da balança foi impactada pela importação, no ano que a falta de insumos afetou o mundo todo.