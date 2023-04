Ricardo Marajó/SMCS

Durante todo este mês de abril, palestras, exposições, mostras e atividades esportivas e culturais vão colocar o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em discussão na cidade. Nesta segunda-feira (3/4), foi aberta no térreo da Prefeitura de Curitiba, entrada pela Avenida Cândido de Abreu, a exposição “A(u)rtistas, o Autismo por artistas autistas”. A mostra é gratuita e pode ser visitada até o dia 30 de abril, das 8h às 18h.

A exposição foi organizada pela instituição Abraça – Associação Brasileira de Ação por Direitos da Pessoa com Autismo, pela Gibiteca da Fundação Cultural de Curitiba e pelo Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Segundo o coordenador da Gibiteca, Fulvio Pacheco, a exposição A(u)rtistas reúne artistas autistas de todo o Brasil. A mostra tem 27 obras que incluem pintura, fotografia, quadrinhos, objetos e ilustrações feitas por crianças e adultos.

“As pessoas autistas normalmente se comunicam melhor por imagens do que com palavras, por textos. O tema da exposição é autismo e cada um representou o autismo de uma forma, são várias discussões diferentes. O autismo é diverso, cada pessoa autista é de um jeito”, afirmou Fulvio Pacheco.

Live

Nesta terça-feira (4/4), às 15 horas, o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai promover a live “Diagnóstico de autismo adulto e o diagnóstico diferencial”. A live será com o médico Thiago Simões, neurologista especialista em transtornos do neurodesenvolvimento com enfoque em transtorno do espectro autista em adultos. A live será transmitida pelo Instagram da Prefeitura de Curitiba no @curitiba_pmc.

Segundo ele, está aumentando o número de diagnósticos de adultos com autismo. “Devemos entender que, por ser um espectro, as manifestações possuem grande variação individual em intensidade, o que pode ter afastado o diagnóstico de muitos adultos, pois a sociedade ainda tem uma visão muito estereotipada do autista, alimentada por filmes, séries de TV, etc. A maioria dos autistas adultos estão ocultos nas suas famílias, nos seus trabalhos, nas suas atividades”, afirmou Simões.

Semana Municipal

Desde 2016, Curitiba conta com a Semana Municipal de Conscientização do Espectro do Autismo, que foi instituída pela Lei Municipal 14.809, proposta pelo vereador Pier Petruzziello. A lei prevê uma semana do mês de abril para que sejam feitos eventos e atividades voltadas para a conscientização e divulgação de informações sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, com o objetivo de despertar a discussão sobre a realidade vivida pela pessoa com espectro autista.

Lazer no domingo

A programação da Semana Municipal de Conscientização do Espectro do Autismo também teve evento neste domingo (2/4), dentro do programa Lazer no Parque da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Crianças autistas puderam se divertir com brinquedos infláveis, oficina de slime, camarim de pintura, oficina de bolha de sabão gigante, cama elástica e festivais esportivos.

Serviços da Prefeitura

Desde 2019, a rede municipal de ensino curitibana conta com um centro especializado para atender crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). É o Centro de Ensino Estruturado para o Transtorno do Espectro Autista (CEETEA), primeiro do Brasil nesse modelo.

Os estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são atendidos em inclusão nas turmas regulares, com acesso a salas de recursos e atividades no contraturno nos Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs), presentes nas dez regionais.

O CEETEA funciona no 9º andar do Edifício Delta, sede da Secretaria Municipal da Educação (Avenida João Gualberto, 623, bairro Alto da Glória). Telefone: 3350-3119.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A porta de entrada principal é a unidade básica de saúde mais próxima da residência. São 108 unidades de saúde no município.

Na unidade de saúde, a pessoa passa por uma primeira avaliação e, em caso de necessidade, é encaminhada para serviços especializados.

Desde 2020, a SMS implantou no Ambulatório Encantar, serviço ambulatorial de referência para atendimento de crianças e adolescentes com autismo, e o programa da Organização Mundial da Saúde para treinamento de familiares e cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento, especialmente pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA).