Divulgação/Twitter

Nesta segunda-feira (20), circulou nas redes sociais um vídeo contando a história da Maria Eduarda Valentim, de 21 anos, mais conhecida como Duda, que morreu subitamente na última quinta-feira (16), cinco dias antes de realizar um sonho: ir a um show do Coldplay. Natural de Tubarão, em Santa Catarina, ela viria ao show da banda inglesa, marcado para esta terça (21), no Couto Pereira, em Curitiba. Agora, os amigos se uniram e pedem uma homenagem para a jovem durante o show.

Ana Pires Medeiros, amiga de Duda, usou as redes sociais para fazer com que a história de Duda chegue até os integrantes do Coldplay. Eles pedem para que a banda cante a música “Yellow” em homenagem à jovem. No vídeo, são mostrados vários prints mostrando a alegria da jovem ao conseguir comprar o ingresso.