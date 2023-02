Nelson Oliveira/Agência Senado

A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, inicia 2023 com um marco histórico para a indústria automotiva nacional: o lançamento da primeira linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos no país. A linha foi implementada em uma nova fábrica com área total de 10 mil m², que será inaugurada no próximo mês na cidade de Campo Largo, no Paraná.

O projeto muda a dinâmica de negócios e atuação da Hitech Electric no Brasi, que faz parte do programa de Corporate Venture Capital (CVC) da Positivo Tecnologia.