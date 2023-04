Um dos três guardas municipais suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, afirmou em depoimento no 11º Distrito Policial, no bairro Portão, em Curitiba, ontem, que a faca encontrada com o jovem no dia crime foi colocada na cena do crime pelos outros dois agentes.



A defesa dos guardas alegava que o adolescente teria os ameaçado com uma faca de 20 centímetros retirada do boné no momento da abordagem no dia 25 de março, quando Caio foi morto com um tiro na cabeça.