Levy Ferreira/SMCS

Motoristas que passaram ontem pela Rua João Negrão, no Centro de Curitiba, puderam notar novas placas de sinalização e pintura no pavimento para a faixa exclusiva de ônibus que está sendo implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran).



Implantada ao lado direito da via, a faixa exclusiva possui 1,4 km de extensão, entre as ruas André de Barros e Almirante Gonçalves. Agentes de trânsito farão por 15 dias a orientação aos motoristas que trafegam pela via. Nesse período de adaptação, os condutores que circularem pela faixa serão orientados, mas não multados. Depois, veículos que não forem ônibus ou táxis com passageiros, passam a ser autuados.