Divulgação

A Diocese de Umuarama agradeceu, mas redes sociais, às orações feitas para o padre Marciano Monteiro da Silva desaparecido desde o dia 31 de março, e pediu que informações sobre o paradeiro do religioso sejam repassadas às autoridades ou à própria Diocese que investigam o caso. Ele é pároco da Paróquia São Tomé, no município de São Tomé, no interior do Paraná.

Em alguns grupos, foi compartilhado que o padre tinha entrado em contato com a família, mas, segundo a diocese, é uma fake news. “Dessa forma, pretende-se evitar a ação de golpistas e pessoas mal-intencionadas que, infelizmente, costumam se aproveitar de situações como essa para aplicar golpes ou propagar notícias falsas”, expuseram, na publicação.

Eles ainda recomendam que qualquer pessoa que receba ligações com teor duvidoso sobre o paradeiro de Marciano, que anote o número e repasse imediatamente à polícia de Cianorte ou à Diocese de Umuarama. O telefone da Polícia Militar é o 190.

Segundo informações repassadas pela Diocese de Umuarama, antes de desaparecer o religioso escreveu cartas nas quais informou que se ausentaria da Diocese por tempo indeterminado “a fim de rezar e silenciar”