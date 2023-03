(Hully Paiva/SMCS)

Quem ainda não deu a sua opinião sobre as prioridades do orçamento 2024 do município, ainda pode ir até um dos 40 locais do Fala Curitiba Móvel a partir desta segunda-feira (27/3) para votar. A consulta pública coordenada pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) também pode ser respondida pela internet, pelo site fala.curitiba.pr.gov.br.

É a última semana da primeira etapa do programa, que coleta dados para a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). A partir de abril, as equipes do Fala Curitiba Móvel começam a ouvir a população para a Lei Orçamentária Anual (LOA), onde as prioridades devem ser detalhadas.

Reuniões presenciais

A diretora de Planejamento, Pesquisa e Inovação do Imap, Adriane Cristina dos Santos, lembra que a melhor oportunidade de sugerir as melhorias para a comunidade acontecerá nas reuniões presenciais nos bairros – entre 15 de maio e 7 de junho. “É neste espaço que as solicitações individuais ganham força e viram prioridades coletivas”, reforça.

Na sequência, acontece a compilação de resultados e a votação final – presencial e on-line -, com a eleição de dez prioridades por regional.

Onde encontrar as equipes do Fala Curitiba

SEGUNDA-FEIRA (27/3)

Manhã

REGIONAL MATRIZ

Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio – Rebouças)

REGIONAL CAJURU

Unidade de Saúde Trindade 2 (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1.197 – Cajuru)

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Stanislau Felibrante com a Estrada da Colônia Augusta – Augusta

REGIONAL BOQUEIRÃO

Colégio Estadual José Guimarães (Rua Presidente Pádua Fleury, 418 – Hauer)

Tarde

REGIONAL MATRIZ

Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Rua Jorge Meyer Filho – Jardim Botânico)

REGIONAL CAJURU

Av. Com. Franco, 3.449 – Jardim das Américas (em frente ao Sam’s Club)

REGIONAL CIC

Praça José Fressato (esquina das ruas Cidade Jardim Olinda com a Rua Piraí do Sul – CIC)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Unidade de Saúde Érico Veríssimo (esquina das ruas Capitão Amin Mosse com Expedicionário Francisco Pereira dos Santos – Alto Boqueirão)

TERÇA-FEIRA (28/3)

Manhã

REGIONAL TATUQUARA

Parque Yberê (Rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho, 800 – Campo de Santana)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Lodovico Geronazzo, 805 – Boa Vista (em frente ao Supermercado Condor Boa Vista)



REGIONAL BAIRRO NOVO

Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado)

REGIONAL PORTÃO

Avenida Nossa Senhora Aparecida, 305 – Seminário (em frente ao Cartório Santa Quitéria)



Tarde

REGIONAL BOA VISTA

Rua Mateus Leme, 4.556 – São Lourenço (em frente ao Supermercado Festval São Lourenço)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado)

REGIONAL PORTÃO

Av. Nossa Senhora Aparecida, 713 – Seminário

QUARTA-FEIRA (29/3)

Manhã

REGIONAL MATRIZ

Feira da Rua da Bandeira – Cabral



REGIONAL CAJURU

Av. Victor Ferreira do Amaral, 2.940 – Capão da Imbuia (em frente ao Detran)

REGIONAL CIC

Rua Padre José Lopacinski, 740 – CIC (em frente ao Supermercado Michel)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Tarde

REGIONAL MATRIZ

Rua XV de Novembro, 2.357 – Alto da XV (em frente ao Supermercado Casa Fiesta)

REGIONAL CAJURU

Avenida Senador Salgado Filho, 1.385 – Guabirotuba (em frente ao Shopping Salgado Filho)

REGIONAL CIC

Terminal do Campo Comprido (Rua Deputado Heitor Alencar Furtado)



REGIONAL BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

QUINTA-FEIRA (30/3)

Manhã

REGIONAL BOA VISTA

Terminal da Barreirinha (Avenida Anita Garibaldi)

REGIONAL CAJURU

Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas, 646 – Uberaba (em frente ao Supermercado Gois)

REGIONAL PORTÃO

Av. Água Verde, 996 – Água Verde (em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus)



REGIONAL MATRIZ

Feira da Rua Colombo – Ahú

Tarde

REGIONAL BOA VISTA

Avenida Anita Garibaldi, 4.654 – Barreirinha (em frente ao Supermercado Triunfo)

REGIONAL CAJURU

Rua Helena Carcereri Piekarski, 175 – Uberaba (em frente ao Supermercado Paranaense)

REGIONAL PORTÃO

Av. Rep. Argentina, 1.927 – Água Verde (em frente ao Shopping Água Verde)

REGIONAL MATRIZ

Esquina da Rua Bom Jesus com a Avenida João Gualberto – Juvevê (em frente à Igreja Bom Jesus)

SEXTA-FEIRA (31/3)

Manhã

REGIONAL CAJURU

Praça Bento Mossurunga (Rua Heitor de Andrade – Jardim das Américas)

REGIONAL BOA VISTA

Unidade de Saúde Vila Leonice (Avenida Anita Garibaldi, 6.814 – Cachoeira)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Mateus Leme, 5.839 – Abranches (em frente à Hiperfarma Abranches)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Carmelina Cavassin, 890 – Abranches (em frente ao Supermercado Triunfo)

Tarde

REGIONAL CAJURU

Praça Bento Mossurunga (Rua Heitor de Andrade – Jardim das Américas)

REGIONAL BOA VISTA

Cruz do Pilarzinho (esquina das ruas Amauri Lange Silvério com Raposo Tavares – Pilarzinho)

REGIONAL BOA VISTA

Rua José Ribeiro de Cristo, 701 – Pilarzinho (em frente ao Supermercado Compre Bem)

REGIONAL BOA VISTA

Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1251 – Pilarzinho)

Confira a programação completa no site do Imap