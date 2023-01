(SEED)

Falta um mês para o início de mais um ano letivo na rede estadual. Segundo o calendário escolar de 2023, as aulas começam em mais de dois mil colégios no dia 6 de fevereiro. Na semana anterior, nos dias 2 e 3, acontecem os dias de estudo e planejamento – quando os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

Para os estudantes, o recesso de julho começa no dia 7 e vai até o dia 23. Já os professores retornam do recesso antes, para participar dos dias de estudo e planejamento do segundo semestre nos dias 20 e 21 de julho. As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 100 no primeiro semestre e outros 100 no segundo.

Todos os novos programas em andamento serão mantidos, como as aulas de educação financeira, programação e pensamento computacional, robótica, Inglês Paraná e Prova Paraná.

Estudantes que perderam o prazo de matrículas (em novembro de 2022) ainda podem ingressar em colégios da rede estadual de ensino neste ano letivo de 2023. Tanto alunos que já eram de colégios estaduais quanto os que vêm de fora da rede têm a oportunidade de garantir suas vagas.

Para estudantes de outros estados ou de escolas particulares, é preciso que o responsável acesse a Área do Aluno e preencha o cadastro. Então, será possível a confirmação de vaga de forma online. Os responsáveis que não tiverem acesso à internet podem ir a um colégio da rede estadual.

Para os estudantes que haviam pleiteado uma vaga em escolas de sua preferência, não conseguiram e também não confirmaram a matrícula na instituição de ensino que havia sido indicada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) até 20 de dezembro, é preciso que o responsável entre em contato diretamente com o colégio indicado para verificar a disponibilidade de vaga.