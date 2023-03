Luiz Costa /SMCS (arquivo)

Nesta quinta-feira (2/3), Curitiba entra na contagem regressiva de 20 dias para o início do Smart City Expo Curitiba 2023, que será realizado entre 22 e 24 de março e é parte das comemorações dos 330 anos da cidade.

Os três dias do evento terão especialistas internacionais que vão apresentar experiências do mundo todo para as smart cities (cidades inteligentes).

Destaque para a espanhola Cecilia Tham, CEO da Future Systems, que também fundou empresas conectadas à inteligência artificial e ao metaverso. Ela vai falar sobre sua atuação na interseção de Ciência, Tecnologia, Estratégia e Design com foco em inovações com pensamento de longo prazo.

Nomes internacionais

Depois de receber speakers de mais de 30 países em 2022, o Smart City Expo Curitiba deste ano segue reunindo especialistas mundiais.

Da Colômbia, vem o biólogo Mario Murcia Lopez, com 15 anos de experiência em Economia da Biodiversidade, Biocomércio e Bionegócios, e o chefe de Gestão Urbana do Metrô de Medellín e especialista em planejamento urbano regional, Juan Manuel Patiño Marin.

Do Uruguai, o evento contará com a fala da diretora de Desenvolvimento Sustentável e Inteligente da Prefeitura de Montevidéu, María Eugenia Corti. Da Argentina, vem a prefeita de Santiago del Estero, Norma Fuentes, engenheira civil e ex-ministra de Águas e Meio Ambiente da cidade.

Também estão confirmados o chileno Cristobal Pineda, subsecretário de Transportes do Governo do Chile; e o diretor do Centro de Inovação em Moradia Terwilliger, no México, Fernando Mendoza Nevares.

Entre os nomes nacionais, vão palestrar no congresso o integrante do Conselho Nacional de Proteção de Dados e diretor executivo do ITS Rio Fabro Steibel, e o executivo principal em Cidades Inteligentes e Municípios Digitais do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Marcelo Facchina.

Os palestrantes do Smart City Expo Curitiba são convidados pela Fira Barcelona, entidade da Catalunha (Espanha).

Ingresso

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento. Para as atividades do congresso, podem ser adquiridos nas categorias nas categorias Congress Full Pass, que dá acesso a todas as atividades nos três dias de evento, e Congress Day Pass, válido para um dia.

A entrada é gratuita para as áreas de exposição e da Smart Plaza Vale do Pinhão, que vão reunir produtos, serviços e as novidades em desenvolvimento tecnológico da área de cidades inteligentes e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site do evento.

O Smart City Curitiba Expo 2023

O Smart City Expo Curitiba faz parte de uma rede mundial de eventos, originada do maior e mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress, organizado todos os anos pela Fira Barcelona.

No Brasil, o congresso é realizado desde 2018 em Curitiba. Este ano, o evento cresceu, de dois para três dias e tem como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”.

Organizado pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, com chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba, do Vale do Pinhão e da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e tem patrocínio da Arlequim, Intelbras, Indra/Minsait, Sebrae, São Paulo Negócios e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).