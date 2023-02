Redes Sociais

A família de Vinícius de Paula Souza, de 25 anos, informou que após a confirmação da morte cerebral, todos os órgãos do rapaz foram doados. A família também esclareceu que não haverá velório e que o corpo será cremado. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave na madrugada de terça -feira, após ser agredido no bar Mr. Bosss, na Rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba. Ao cair ele bateu a cabeça.



O suspeito da agressão, um músico de 33 anos, chegou a ser preso em flagrante por lesão corporal grave, mas foi liberado ontem. Após a confirmação da morte de Vinícius, a ocorrência passará a ser investigada como lesão corporal seguido de morte.