A família de Vinícius de Paula Souza, de 25 anos, informou que após a confirmação da morte cerebral, todos os órgãos do rapaz foram doados. A família também esclareceu que não haverá velório e que o corpo será cremado. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave na madrugada de terça (21) após ser agredido no bar Mr. Bosss, na Rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba,

O suspeito da agressão, o músico Wendel Lemes, de 33 anos, chegou a ser preso em flagrante por lesão corporal grave, mas foi liberado nesta quinta (23). Após a confirmação da morte de Vinícius, o crime passará a ser investigado como lesão corporal seguido de morte. De acordo com informações de testemunhas, a vítima caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente e teve uma parada cardiorrespiratória após levar um soco de Wendel. No local, os socorristas reanimaram Vinícius por mais de uma hora.

Segundo a polícia, Vinícius e primos que o acompanhavam teriam tentado intervir numa discussão que Wendel mantinha com a namorada. Em uma das versões apuradas até agora, após a intervenção verbal, o músico reagiu em bateu na vítima. Na outra versão, do suspeito, ele teria sido agredido pelas costas por Vinícius que também o teria ameaçado com uma garrafa e por isso reagiu.

A família divulgou uma nota nesta quinta (23) sobre o caso, assinada pela advogada da família da vítima, Bárbara Ferrassioli, na qual reafirma que “Vinicius morreu por ser fiel a seus princípios éticos e morais e tentar defender a integridade de uma mulher que estava sendo agredida por seu namorado na saída do Mr. Bosss”.

. “A família de Vinicius de Paula Souza, representada por sua advogada, vem a público informar que, lamentavelmente, Vinicius veio a falecer nesta manhã no Hospital Cajuru, onde deu entrada na manhã do dia 21/02/2023, após ter sido vítima de uma agressão covarde, brutal e desproporcional, nas dependências do estabelecimento Mr. Bosss, localizado na Rua Francisco Derosso, 1404, no bairro Xaxim em Curitiba. Vinicius morreu por ser fiel a seus princípios éticos e morais e tentar defender a integridade de uma mulher que estava sendo agredida por seu namorado na saída do Mr. Bosss. A família está acompanhando as investigações e confia plenamente no trabalho da Polícia Civil do Paraná, que já possui a identificação do responsável pelo homicídio de Vinicius, o qual se evadiu do local após o crime.

Em tempo, a família repudia as notas inverídicas lançadas à imprensa pelo estabelecimento Mr. Bosss, que tentam dissimular a verdade dos fatos e atrapalhar as investigações. Confiamos e acreditamos na justiça, de modo que, assim como Vinícius, não compactuamos com nenhuma forma de violência e esperamos a responsabilização de todos os envolvidos.”