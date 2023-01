(Hully Paiva/SMCS)

Curitibinhas que estiverem de férias na cidade em janeiro têm a oportunidade de encontrar alguns dos personagens mais queridos de Curitiba. A Família Folhas vai estar em áreas verdes como o Jardim Botânico e os parques Barigui e Tanguá durante algumas tardes do mês. (veja a programação completa abaixo).

As atividades começam já a partir desta quinta-feira (5/1). Estão previstas apresentações de teatro, fotos e, é claro, distribuição de gibis com orientações sobre sustentabilidade, como a separação e descarte correto de resíduos e o cuidado com o meio ambiente. Em caso de chuva, pode haver cancelamento da programação.

A diretora de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, conta que enquanto não há aulas nas escolas – o principal público da campanha, Seu Folha, Dona Fofô, Fófis, Fifo, Flora, Fefo e o pet-folha Folheco vão aonde os curitibanos estão.

“Essa proximidade com o público é muito importante para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas”, acredita. “A experiência e a receptividade que tivemos no Natal da Família Folhas, na Escola de Sustentabilidade, são provas disso”, completa.

Além da programação em escolas municipais, estaduais e particulares, a campanha vem sendo levada a mutirões de recolhimento de resíduos e outras ações sustentáveis da cidade, como as da Secretaria da Segurança Alimentar e Nutricional. Escolas e instituições interessadas em receber a Família Folhas devem encaminhar um e-mail para a Diretoria de Educação Ambiental (lzem@curitiba.pr.gov.br).

JARDIM BOTÂNICO DE CURITIBA (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350)

De 5 a 8 de janeiro (quinta a domingo), a partir das 15h

MUSEU DA VIDA (Rua Jacarezinho 1691 – Mercês)

Dia 11 de janeiro (quarta-feira), a partir das 15h

PARQUE BARIGUI (entre o Bar do Lago e o Bar da ciclovia)

De 12 a 15 de janeiro (quinta a domingo), a partir das 15h

BOSQUE REINHARD MAACK (Rua Waldemar Kost, s/n – Hauer)

Dias 21 e 22 de janeiro (sábado e domingo), a partir das 15h

PARQUE TANGUÁ ( Rua Oswaldo Maciel, 97 – Taboão)

De 26 a 29 de janeiro (quinta a domingo), a partir das 15h