Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Neste primeiro sábado (25/2) após a programação do Verão Curitiba, em que as atividades de lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba voltaram aos bairros da cidade, os curitibanos se divertiram com os jogos e brincadeiras organizados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

Famílias inteiras aproveitaram o dia ensolarado para passear ao ar livre e, em diversos pontos de Curitiba, como ruas, avenidas, parques e praças, encontraram várias opções para entreter os curitibinhas, tudo gratuitamente.

Nesse domingo (26/2) tem mais jogos e brincadeiras para as crianças em diversos pontos. A programação faz parte das ações do Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade.

Tarde na praça

Na Praça Alfredo Hauer, em frente ao Santuário Santa Rita de Cássia, no Hauer, Julia, 10 anos, foi uma das crianças que se divertiu com as ações da Prefeitura.

O que era para ser uma visita rápida ao Santuário com os avós e a tia, virou muita brincadeira: andou de pernas-de-pau e de esqui para três pessoas, brincou nos jogos de tabuleiro enquanto o primo Davi, 5 anos, pulava na cama elástica.

“Na minha casa não tem muito espaço, então fico mais tempo no celular. Foi muito legal encontrar tudo isso aqui. E gostei de brincar com meu avô nesse esqui, que eu não conhecia”, contou a Julia.

A avó da curitibinha, a esteticista Adriane Pacheco, 45 anos, elogiou a iniciativa de a Prefeitura ofertar jogos “de verdade” para as crianças e conta que ela mesma se sentiu de volta à infância. “Gostei ver as crianças de hoje brincando com os brinquedos que a gente usava”, disse.

Ao ar livre

Vizinhos e frequentadores assíduos da Praça Alfredo Hauer, a psicóloga Dayane Toth, 34 anos, e o corretor de seguros Edson Roberto Aliski, 36 anos, mudaram os planos de pedalar quando viram a estrutura da SMELJ ser montada. Assim, a filha do casal, Júlia, 3 anos, experimentasse novoss brinquedos.

“É muito bom sabe que essas atividades acontecem em vários locais pela cidade. As crianças têm a oportunidade de brincar ao ar livre e fazer jogos com brinquedos que não tem no dia a dia”, disse Dayane.

No primeiro passeio à praça da administradora Aline Stanski, 31 anos, os jogos e brinquedos extras foram a oportunidade de esticar o passeio com os sobrinhos Stefani, 12 anos e Felipe, 14, que logo compartilharam os tabuleiros com outras crianças que iam chegando. “É uma diversão saudável e que não tem gasto, né? Pensa se eu tivesse de levar eles em qualquer lugar quanto não ia custar?”, disse.

Outros locais

Além da Praça Alfredo Hauer, no Hauer, a população aproveitou as atividades organizadas pela SMELJ na Rua Altino Lemes da Silveira, no Tatuquara; na Praça Central Vila Nossa Senhora da Luz, na CIC; no Centro de Esporte e Lazer Vereador João Derosso, no Xaxim, no Centro da Juventude Eucaliptos, no Alto Boqueirão; na Rua XV, ao lado da Praça Osório, no Centro; e na Praça Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho.

Confira a programação das atividades de lazer ofertadas pela SMELJ neste domingo (26/2)

Lazer no Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, na Praça Afonso Botelho, Passeio Público e também no Parque Yberê, no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Passeio Público, em frente ao Coreto Digital. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Lazer nas Arcadas

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Pinheirinho

A Praça Zumbi dos Palmares (R. Lothario Boutin, 289), das 10h às 17h, vai sediar novamente o Lazer no Bairro. O evento conta com brincadeiras diversas e empréstimo de materiais esportivos, com o objetivo de proporcionar à comunidade a utilização do espaço público.

Curitiba Viva Bem

O Curitiba Viva Bem é uma política pública e uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.