A programação de julho nos Faróis do Saber de praça e das bibliotecas temáticas de Curitiba será voltada para as férias. Há diversas opções de lazer gratuito para crianças e famílias durante o período de férias escolares.

Leia mais:

Nas dez regionais, essas unidades da Prefeitura de Curitiba, administradas pela Secretaria Municipal da Educação, oferecem rodas de leitura, jogos de mesa, oficinas, entre outras opções culturais para quem quer curtir diversões offline.

VEJA AQUI a programação completa.

No Farol do Saber Antônio Machado (Barreirinha) tem literatura de cordel, trava-línguas e adivinhas. Para quem gosta de jogos de mesa, o Farol Aparecido Quináglia (Santa Felicidade) oferece várias atividades.

Quem mora no bairro Pilarzinho pode visitar o Farol das Cidades – ao lado da Ópera de Arame –, onde tem oficina de massinha, rodas de leitura e literatura de cordel.

As crianças também podem curtir as tradicionais contações de histórias, inclusive aos finais de semana, na Casa Encantada (Bosque Alemão), Memorial Árabe (ao lado do Passeio Público) e Biblioteca Hideo Handa (na Praça do Japão).