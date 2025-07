Curitiba atinge recorde de acolhimento de pessoas em situação de rua nesta segunda, 30 de junho. (SMCS)

A previsão de frio intenso e chuva para esta madrugada de terça, 1º de julho, fez a Capital registrar um recorde histórico de acolhimento de pessoas em situação de rua. Curitiba acolheu 1.579 pessoas nesta noite de segunda, 30 de junho. Esse é o maior número de atendimentos desde a criação da Fundação de Ação Social (FAS), instituição responsável pela assistência social no município, em 1993.

O recorde foi registrado durante a Operação Inverno 2025, ação coordenada pela FAS e pela Defesa Civil de Curitiba para proteger a população mais vulnerável da cidade nos dias de frio intenso. A mobilização deve continuar até quinta-feira (3/7), com reforço das equipes nas ruas.

Das 1.579 pessoas acolhidas, 99 foram abordadas diretamente nas ruas pelas equipes da FAS e foram encaminhadas para casas de passagem e hotéis sociais. Outras duas pessoas, em situação de saúde mais grave, foram levadas para unidades de pronto atendimento. As demais já estavam acolhidas ou buscaram atendimento de forma espontânea.

Operação da FAS em Curitiba contou com 14 equipes

A operação mobilizou 14 equipes de abordagem social, cinco delas na Regional Matriz, onde se concentra o maior número de pessoas em situação de rua da capital. Ao longo da noite, foram realizadas 236 abordagens, a maioria delas a homens (208), além de 27 mulheres e uma pessoa trans.

Desse total, 124 abordagens foram motivadas por chamados da população à Central 156. Apesar do frio e da chuva, 135 pessoas recusaram acolhimento. Para essas, foram entregues 115 cobertores e mantas térmicas, para que pudessem se proteger do frio.

Trabalho da FAS continua por Curitiba

O presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, explica que diante da previsão de temperaturas mínimas de até 6 °C, mas com sensação térmica próxima a 2 °C, a FAS deve manter o reforço do trabalho até a próxima quinta-feira (3/7).

As ações intensificadas são realizadas sempre que há previsão de temperatura igual ou abaixo de 8ºC, especialmente à noite, entre 18h e 1h, com equipes extras. Nesta terça-feira, serão mobilizadas 15 equipes para percorrer toda a cidade. Em noites de temperaturas amenas, este número é de quatro.

A partir da 1h, o trabalho segue sob responsabilidade da Central de Encaminhamento Social (CES), que funciona 24 horas e mantém atendimento contínuo ao longo da madrugada.

Durante o dia, a partir das 8h, equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e da CES seguem em atuação, de forma integrada, até as 17h. A proposta é antecipar atendimentos e reduzir a demanda noturna, agilizando respostas aos chamados da população.

Estrutura

A Prefeitura de Curitiba oferece atualmente 1.640 vagas fixas para acolhimento e outras 83 vagas emergenciais, ativadas em períodos de frio extremo — 80 destinadas a homens e três a mulheres. A rede de acolhimento conta com 33 unidades, sendo 19 exclusivas para pessoas em situação de rua.

Os espaços oferecem refeições, roupas limpas, banho quente, higiene pessoal e um local seguro para dormir, com atenção humanizada e equipe técnica especializada.

Caso a taxa de ocupação atinja 90% da capacidade, é possível acionar o Plano de Contingência Municipal, que prevê a abertura de espaços provisórios em escolas, ginásios ou centros comunitários.

A Operação Inverno, que segue até 22 de setembro, envolve dez secretarias municipais, atuando de forma integrada para ampliar a proteção à população vulnerável.

Apoio da população

Renan destaca a importância da participação da população para o sucesso da Operação Inverno. “O apoio dos curitibanos é essencial. Pedimos que, ao avistarem alguém em situação de rua no frio, entrem em contato com a Central 156. Essa parceria com a população salva vidas”, reforça.