(Valquir Aureliano)

Os fãs curitibanos da banda RBD, que fará show em São Paulo e Rio de Janeiro neste ano, estão inconformados com a falta de uma apresentação deles em Curitiba. Tanto que já organizaram manifestação e agora estão com um outdoor na Avenida Paraná para que Alfonso Herrera, Anahí, Cristian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni venham à capital paranaense. O dinheiro para bancar o outdoor foi de uma vaquinha organizada entre os fãs.



Em Curitiba o grupo de apresentou em 5 de outubro de 2006, na Arena do Athletico, com a chegados dos fãs uma semana antes do show. O sucesso foi tanto que até a prefeitura de Curitiba entrou na campanha do RBD em Curitiba, com uma postagem feita nesta sexta-feira.