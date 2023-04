Nesta segunda-feira, os bancos e entidades sindicais bancárias realizam, a partir das 14h30, o lançamento do Programa Nacional de Iniciativas de Prevenção à Violência Contra a Mulher no Hotel Intercontinental, em São Paulo.

Já confirmaram presença ao evento Cida Gonçalves, Ministra das Mulheres (online), Isaac Sidney, Presidente da Febraban, Fenaban e Consif (online), Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil (online), Glaucimar Peticov, Diretora Executiva do Bradesco (presencial) além de representantes sindicais e ONGs.