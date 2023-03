Pedro Ribas/SMCS

Serviços, produtos e outras soluções com tecnologias inovadoras criadas por startups de Curitiba e da Região Metropolitana serão apresentados aos curitibanos nos dois dias da Feira de Inovação do Vale do Pinhão, na Boca Maldita (no Calçadão da Rua XV de Novembro, Centro). Nesta sexta (10/3), a feira será realizada das 10h às 18h30, e no sábado (11/3), das 9h às 13h.

Quem estiver de passagem pelo Calçadão da XV poderá conhecer produtos, processos e serviços inovadores criados por startups, empreendedores e outros representantes do ecossistema criativo do Vale do Pinhão em Curitiba e Região Metropolitana.

O evento, promovido pela Prefeitura de Curitiba e o Vale do Pinhão, por meio da Agência Curitiba, é parte da programação comemorativa dos 330 anos de Curitiba e leva a discussão das cidades inteligentes para perto da população.

“O objetivo da feira é mostrar que o ecossistema de inovação do Vale do Pinhão é composto por vários atores que buscam soluções e serviços para tornar Curitiba cada vez mais uma cidade inteligente para todos”, destaca a presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi.

Carro elétrico e drones

Serão 30 startups demonstrando suas soluções, além de instituições como UFPR, Santa Casa e Receita Federal que também terão serviços inovadores à disposição do público.

Haverá exposição de carro elétrico, drones, um espaço de coworking, com computador e internet para o público, horta urbana inteligente, além das experiências exitosas da Prefeitura.

Propostas que estarão na Feira de Inovação

Fab Lab – Primeiro espaço público de prototipagem do país com chancela do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o Fab Lab conta com equipamentos como as impressoras 3D para incentivar o desenvolvimento da cultura maker.

Bodycam – A Guarda municipal conta câmeras de uniformes e veículos adquiridos pela Prefeitura para a Guarda Municipal, em um novo passo no avanço da Muralha Digital;

Robótica nas escolas – A robótica está presente em toda rede municipal de ensino, incentivando a cultura maker e tem equipes de alta performance formadas pelos dos estudantes curitibinhas.

Farol do Saber e Móvel – A versão móvel do icônico Farol do Saber é um carrinho que circula pelas salas de aula na rede municipal de ensino com equipamentos como impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebook, microscópio, lupas, globo terrestre, caixa de luz, livros, canetas de luz negra, binóculos, alfabeto imantado, entre outros itens.

Drones – A Drone Kids School, uma escola de cursos extracurriculares que atua na área de tecnologia aplicada na Educação 4.0, vai expor na Feira de Inovação drones e equipamentos para mostrar para a população.

Horta inteligente – A EVA Agricultura Urbana vai levar amostras da horta inteligente, capaz de otimizar espaços urbanos e reduzir o tempo de produção de alimentos livre de agrotóxicos.

Inclusão esportivas – A Bike Broder vai mostrar como desenvolveu os roteiros com as bicicletas tandem (com pelo menos dois assentos) para pessoas com baixa visão ou cegas.

Carro Elétrico – A Eion Veículos vai expor sua solução para mobilidade com uso de combustível limpo, com um protótipo de seu carro elétrico.

Teste rápido – O Hilab, startup que desenvolveu um equipamento que faz a leitura de até 40 exames de antígeno, vai fazer demonstrações do produto com a testagem para dois tipos de exames.

Maquete tátil – A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba vai expor a maquete tátil do Prédio Histórico da Santa Casa e uma visita virtual ao Museu de História da Medicina.

Serviço

Feira de Inovação Vale do Pinhão

Local: Calçadão da Rua XV de Novembro, na Boca Maldita (próximo à Praça Osório e o Relógio da XV), Centro

Data e horário:Sexta-feira (10/3), das 10h às 18h30 e sábado (11/3), das 9h às 13h.

No sábado, a Feira da Inovação será acompanhada da Feira de Serviços da Uninter, das 10h às 16h

Acesso gratuito