Daniel Castellano / SMCS

Impressora 3D, óculos de realidade virtual, soluções para compartilhamento de rede de wi-fi, horta inteligente, carros elétricos foram algumas das inovações apresentadas no primeiro dia da Feira de Inovação Vale do Pinhão, nesta sexta-feira (10/3), na Boca Maldita (Calçadão da XV). A mostra continua neste sábado (11/3) das 9h às 13h e a entrada é gratuita.

A feira faz parte dos eventos comemorativos dos 330 anos de Curitiba e antecipa aos curitibanos algumas das inovações que serão apresentadas no Smart City Expo Curitiba 2023, a versão brasileira do maior evento mundial sobre cidades inteligentes e que será realizada de 22 a 24 de março, no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui.

“A ideia desta feira é mostrar que a inovação faz parte do DNA de Curitiba. Por isso, temos nosso Vale do Pinhão, que reuniu aqui para a população o trabalho de empresas e instituições dos setores público e privado e das universidades que usam a tecnologia para transformar a inovação em processo social”, disse o prefeito Rafael Greca.

O prefeito visitou a Feira no final da manhã desta sexta (10/3), acompanhado de personagens da Família Folhas (Flora, Fifo e o mascote Folheco) e da presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi.

Na Feira de Inovação, a população tem a oportunidade de conhecer projetos, produtos e serviços de 30 startups de Curitiba e da Região Metropolitana e de outros atores do ecossistema de inovação do Vale do Pinhão.

Também expõem hubs de inovação, instituições como Receita Federal, Senac e Santa Casa de Curitiba, universidades e há estandes com os serviços inovadores da Prefeitura de Curitiba.

Cidade inteligente

O objetivo da Feira, lembra Cris Alessi, é levar a discussão das cidades inteligentes para perto da população, em um dos locais de maior fluxo de pedestres de Curitiba, no Centro da cidade.

“Esse contato ao vivo com a tecnologia é muito bom, especialmente para mim, que sou deficiente visual. Tenho a possiblidade de entender melhor as experiências pelo tato e pela audição, combinados”, disse o cientista da computação Allan Machado ao circular pelos estandes.

Entre as propostas de smart city (cidade inteligente) que a Prefeitura levou para a Feira de Inovação estão o Fab Lab, os kits de robótica e o Farol do Saber Móvel das escolas municipais, a demonstração das câmeras nos uniformes (bodycams) da Guarda Municipal e os testes do monitor sonoro da Setran.

Inovação das startups

As startups apresentaram iniciativas como a estação de coworking com acesso gratuito à internet da WeWork; os equipamentos de robótica para a educação na cultura maker da Drone Kids School; a horta inteligente da EVA Agricultura Urbana.

Na Saúde, os testes rápidos feitos pelo Hilab chamaram a atenção por seu equipamento de análise laboratorial menor que uma lata de leite em pó.

Já o serviço das caixas postais inteligentes da Handover foi apresentado como alternativa para as entregas de produtos onde não há alguém para receber as encomendas.

Soluções em expansão

A WifiWiz apresentou o serviço de personalizar o compartilhamento de wi-fi em estabelecimentos que podem ser pagos ao incluir anúncios que serão vistos pelos clientes ao acessar a internet do local.

Outra solução da empresa está em fase de testes na Linha Turismo de Curitiba: ao acessar o wi-fi disponível pelo ônibus, o turista tem a opção de ligar o áudio-tour no próprio smartphone.

Também em fase de expansão dos seus serviços está a startup Bus’Station, que oferta serviços de mídia embarcada. A opção de rádio para os passageiros está em teste em alguns ônibus da linha Inter 2.

Robôs e mobilidade

A Equipe Yapira de Robótica da UFPR apresentou o mundo das competições de robótica, com seus robôs lutadores feitos com peças desenvolvidas com apoio do Fab Lab da Prefeitura de Curitiba.

“Aqui na Feira temos a oportunidade de levar para fora do campus as coisas boas que desenvolvemos”, disse a estudante de Engenharia Mecânica Ketlyn dos Santos, 19 anos.

Na área de mobilidade, os veículos com matriz energética limpa foram apresentados em diversos modelos. A Eion Veículos apresentou o protótipo do primeiro buggy do Brasil 100% elétrico, enquanto a chinesa BYD exibiu seu modelo elétrico de altíssima tecnologia embarcada, comercializado pela Servopa. A Guarda Municipal expôs o modelo Twizzy, cedido pela Renault.