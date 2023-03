Feira de Páscoa com oficinas temáticas, centenas de produtos para celebrar é atração no Alto da XV Mall (Foto: Divulgação)

Em clima de Páscoa, o Alto da XV Mall preparou uma feira super especial para celebrar a data. Entre os dias 30 de março e 08 de abril acontece a Feira de Páscoa, no Espaço de Eventos do mall. Serão 20 expositores que trarão centenas de produtos, desde chocolates, peças artesanais, presentes personalizados a vasos temáticos.

Além disso, a feira contará diversas oficinas, para todas as idades. As atividades são gratuitas e tem como objetivo proporcionar um momento lúdico e divertido para toda a família. Confira:

Consultoria em mesa posta com temática de Páscoa;

Oficina de coelhinho em biscuit;

Aula de macramé – confecção de suporte para vaso;

Tábuas de frio criativa;

E muito mais (confira a programação completa nas redes sociais do Alto da XV Mall).

Uma das organizadoras do evento, Maria de Lourdes, conta que uma novidade que a feira traz são as ‘Aulas Show’, no qual a (o) artesã (o) faz a arte mostrando o passo a passo enquanto o cliente observa e faz ao mesmo tempo. O item pode ser guirlanda de páscoa, macramé, biscoitos, entre outros. “A ideia é trazer uma grande diversidade de opções com a temática da páscoa, desde peças decorativas a ovos de chocolate”, diz.

“A Páscoa é um momento especial para celebrar em família e nós queremos tornar essa data ainda mais doce e divertida para os nossos clientes. A feira de Páscoa será uma oportunidade para os visitantes conhecerem as novidades em itens de páscoa e participarem de atividades que vão além das compras”, completa Thauane Neris, coordenadora de marketing da Alto da XV Mall.

Liquida Mall traz descontos de até 50% ao Alto da XV Mall

E, para quem, além de curtir a Feira de Páscoa, quer aproveitar uma promoção, entre os dias 30 de março a 02 de abril estará acontecendo a Liquida Mall no Alto da XV. Todas as lojas terão produtos com até 50% de desconto. Os consumidores poderão aproveitar as melhores oportunidades em diversas categorias de produtos, como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, cosméticos e muito mais. Durante o período, os lojistas estarão com as araras para fora das lojas para facilitar as compras.

Além dos descontos, muitas lojas também oferecerão condições especiais de pagamento, tornando a compra ainda mais vantajosa. “O Alto da XV Mall está ansioso para receber os consumidores durante o Liquida Mall. Para quem busca economia, a ação é a oportunidade ideal para encontrar produtos de qualidade por preços acessíveis”, destaca Thauane.

SERVIÇO:

Feira de Páscoa

Data: 30/03 a 08/04

Horário: segunda à sábado: 10h às 20h | Domingo: 14h às 20h

Local: Espaço de Eventos Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601, Curitiba, PR

Facebook e Instagram: @altodaxvmall

Liquida Mall

Data: 30/03 a 02/04

Horário: segunda à sábado: 10h às 20h | Domingo: 14h às 20h

Local: Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601, Curitiba, PR