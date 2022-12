PCPR

A feira de serviços Paraná Cidadão, que oferece gratuitamente a emissão de documentos, orientação jurídica, ações de saúde e em outras áreas, chega ao bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na próxima semana. Ela será realizada na quinta e sexta-feira no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo.



Durante os dois dias, profissionais vão orientar gratuitamente a população e prestar serviços referentes a emissão de RG e CPF, Nota Paraná, intermediação de mão de obra, educação, tarifas sociais de água e luz, cartão do autista e atendimentos direcionados à mulher no Ônibus Lilás (Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra Mulher).



No evento, serão disponibilizas 200 senhas para emissão da Carteira de Identidade. Os atendimentos ao público serão realizados as 9h às 17h.