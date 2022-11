Pedro Ribas/SMCS

Uma das atrações mais tradicionais do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a Feira Especial da Praça Osório, no Centro, começa na próxima quarta (23/11), às 10h.

A feira reúne produtos artesanais de decoração, presentes natalinos, presépios, guirlandas, brinquedos, lembranças turísticas, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos com preços convidativos, além de opções gastronômicas.

Nos mesmos moldes, a Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade começará na semana seguinte, em 29/11, dois dias antes da inauguração da Vila de Natal Electrolux, que retorna ao local com a Roda-Gigante Azul.

A abertura oficial do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais será na terça-feira (22/11), no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização, às 19h30.

Artesãos se preparam

Neste ano, Pérola Rossa e seu marido, artesãos com mais de sete anos de experiência, estarão na Feira Especial da Osório vendendo esculturas natalinas e sabonetes artesanais. As expectativas para esse final de ano são altas. “Com as diversas atrações de Natal pela cidade toda, são muitos os turistas que visitam e gostam de passear pela praça. É uma das razões do negócio ser lucrativo”, explica Pérola.

As esculturas de Papai Noel, gnomos e outros símbolos natalinos, ela adiciona, são as favoritas do público.

Já o artesão Bruno Furlan Mendes de Oliveira (@bonsaisyokai) decidiu apostar nas árvores natalinas. Ele trabalha com bonsais em arame. Na Feira da Osório, vai apresentar pinheiros temáticos de bonsai para o Natal, além de vender os tradicionais ipês e araucárias.

A edição de Natal será sua segunda participação em feiras especiais da Prefeitura. Em outubro, ele inaugurou barraca na Feira de Primavera e da Criança, também na Osório, e os bonsais pequenos foram os que mais venderam. “Como os temáticos são modelos novos, espero que se tornem uma das decorações favoritas da época”, diz Bruno.

Guloseimas e gastronomia

O artesanato gastronômico também estará presente com temática natalina. São panetones, chocotones, bombons, biscoitos, além de opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta.

Na Osório, haverá 25 espaços dedicados à gastronomia e na Santos Andrade, serão 4 barracas.

Natal de Curitiba- Luz dos Pinhais

Nesta temporada de 2022, além das novidades, retornam à programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais as atrações que fizeram sucesso de público nas edições anteriores à pandemia e que ficaram suspensas para evitar aglomerações de público. Com o tema Celebre a Vida, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começa no dia 23 de novembro.

Serviço: Feira Especial de Natal

Praça Osório

Data: 23/11 até 23/12

Horário: segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h

A feira da Santos Andrade estreia no dia 29

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Marista, Uninter, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br