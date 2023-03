Franklin de Freitas

As tradicionais feiras de Páscoa nas Praças Osório e Santos Andrade começam nesta quinta-feira (30), em Curitiba. Nesta segunda-feira (27), as barracas já estavam sendo montadas nos espaços. As feiras de Páscoa são uma boa alternativa de compras para a data e costumam oferecer produtos artesanais, doces e outras típicas da data, além das barracas de comidinhas. Os horários e dias de funcionamento devem ser divulgados em breve, mas em outras edições as feiras abriam de segunda a domingo.

Além das feiras, os próximos feriados também terão mudanças nas rodovias BR-277 e BR-376. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá a restrição de circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá (BR-277) e entre os estados do Paraná e Santa Catarina (BR-376) nos feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi. Nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados (carretas, bitrens etc) nos horários de maior movimento, como já ocorreu nos feriados de fim de ano.