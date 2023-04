(André Nacli)

Uma mobilização popular seguida de uma celebração ecumênica deve marcar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora (1° de Maio), na Vila Britanite, no bairro Tatuquara, em Curitiba, na próxima semana. O movimento está sendo organizado pelas Pastorais Socias da Arquidiocese de Curitiba e Movimentos Sociais.



O 1° de Maio também deve ter comemorações em cidades da Grande Curitiba, como tradicionalmente acontecem.



Na sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Dia do Trabalhador, de reforço na fiscalização de rodovias federais que cortam o Paraná.

Na segunda, excepcionalmente, o Museu Oscar Niemeyer vai abrir para o público.