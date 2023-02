Reprodução/DER-PR/Rodovias Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná, registrou queda de 22% no número de mortes nas rodovias estaduais durante a Operação Carnaval 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram sete óbitos confirmados entre a última sexta-feira e a quarta-feira, contra nove mortes registradas na Operação Carnaval 2022.



No caso das rodovias federais, a aqueda foi mais acentuada. Neste ano foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) seis óbitos em acidentes, contra 11 em 2022.