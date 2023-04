Arteris Litoral Sul

As rodovias que ligam o Litoral de Santa Catarina, as praias do Paraná, São Paulo e o Interior do Paraná à capital paranaense começam a apresentar pontos de lentidão por causa no retorno do feriado de Páscoa na tarde deste domingo (9).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento, devido ao fluxo intenso de veículos, há lentidão nos seguintes pontos:

Em Mandirituba, na BR-116, do 157 ao km 150, sentido Curitiba;

Em Morretes, na BR-277, do km 30 ao 33, sentido Curitiba;

Em Campo Largo, na BR-277, do km 116 ao 110, sentido Curitiba;

Em Balsa Nova, na BR-277, do km 126 ao 123, sentido Curitiba;

Em Guaratuba, na BR-376, do km 675 ao km 673, sentido Curitiba.

Em Guaratuba, na BR-376, do km 677 ao km 679 – acidente na faixa esquerda.

A Estrada da Graciosa, a PR 410, foi reaberta às 10 horas desta manhã de domingo, 9 de abril. A via foi interditada às 22 horas da noite deste sábado, 8 de abril, como medida de prevenção após o acúmulo de chuvas dos últimos dias.