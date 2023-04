BR-277 (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Franklin de Freitas)

A sexta-feira (dia 21), feriado de Tiradentes, tem movimento intenso nas estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e às praias de Santa Catarina.

Na BR-277, no sentido Paranaguá, na altura do km 33, em Morretes, onde há um desvio operacional, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou fila de 3 km por volta das 8 horas dessa sexta-feira. Por volta das 10 horas, a fila era de 4 km nesse local. Ao meio dia, a fila já chegava a 7 km.

Já a Arteris, concessionária responsável por trechos da BR-116 e da BR-376 no Paraná, informou que o tráfego estava fluindo normalmente nas rodovias que ligam Curitiba a Santa Catarina, a São Paulo e ao Interior do Paraná. No entanto, por volta da 11h30, informou fila de 7 km em Tijucas do Sul, na BR-376, no sentido Santa Catarina, devido a um acidente no local.

