Divulgação/PMPR

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou redução de 29% no número de mortes causadas por acidentes de trânsito durante o feriado de Tiradentes nas rodovias estaduais do Paraná, na comparação com o ano de 2022. A operação foi iniciada à zero hora de quinta-feira (20) e encerrada na manhã desta segunda (24).

No ano passado, no mesmo período, foram registrados 50 acidentes, com sete mortes e 46 feridos. Em 2023, houve 42 acidentes (-16%), com cinco mortes (-29%) e 43 feridos (-7%).

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 68 acidentes, com 53 feridos e cinco mortos. Na Operação Tiradentes de 2022 foram 92 acidentes, com 81 feridos e cinco óbitos. Os números de 2023 são preliminares e ainda podem sofrer alterações.

Durante a Operação Tiradentes, o BPRv contou também com cães farejadores, possibilitando a fiscalização rápida nos veículos para a localização de drogas e armas. Ao todo, foram apreendidos 103 quilos de drogas ao longo da operação.

“As ações aconteceram com o objetivo de intensificar a fiscalização nas rodovias estaduais e isso possibilitou a redução nos acidentes, mortes e feridos. Além disso, registramos a expressiva apreensão de mais de 100 quilos de drogas que eram transportadas pelas rodovias ao longo do feriado, o que também contribuiu para maior segurança aos usuários das rodovias”, destacou o tenente Sidinei Hudach, do BPRv.

Em relação à embriaguez ao volante, as notificações aos motoristas cresceram 12%, passando de 17 para 19. Já em ambos os anos, uma pessoa foi presa por dirigir sob efeito do álcool.

No total, 5.381 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias estaduais do Paraná. Além disso, foram 1.384 autos de infração de trânsito por diferentes irregularidades como, por exemplo, dirigir sem cinto de segurança, ultrapassagem em local proibido e uso incorreto da cadeirinha para crianças.