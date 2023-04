BR-277, sentido interior, deve ficar bem movimentado (Franklin de Freitas)

O feriado prologado da Semana Santa (Sexta-Feira Santa e Páscoa), deve deixar as rodovias no Paraná bem movimentadas. Só nos trechos de rodovias ainda pedagiadas, a estimativa é de quase 2 milhões de veículos circulando na ida e na volta do feriado.



A Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho da BR-376 entre Curitiba e o Litoral de Santa Catarina, estima que serão 970 mil veículos circulando no trecho no feriado.



A Arteris Régis Bittencourt, que cuida do trecho da BR-116 entre Curitibva e a divisa com São Paulo, também divulgou uma estimativa para o feriado, com a passagem de 480 mil veículos.



Ainda na BR-116, entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina, a Arteris Planalto Sul, concessionária responsável pelo trecho, prevê que serão 670 mil veículos circulando.



As concessionárias lançaram operação especial para atender à demanda.



O movimento deve ser intenso também nas rodovias do antigo Anel de Intergação, que agora estão sem pedágio. A BR-277, no trecho que leva para o interior, deve ser uma das mais movimentadas, já que recebe fluxo de viajantes que deixam a Capital para o interior, como aqueles que vêm do interior para a Capital ou se dirigem para os litorais do Paraná ou Santa Catrarina.



Hoje, as polícias rodoviárias Federal e estadual lançam as suas Operações Semana Santa. As ações seguem até a meia-noite de domingo.



Lembrando que as BRs 376 e 277, que levam aos litorais paranaense e catarinense, terão restrição de circulação de veículos pesados em horários e dias específicos.